09/07/2021 10:54 Radio Vitoria Gaur Actualidad Sindicato enfermería SATSE "Decir que no hay presión en la atención primaria no es real" Samantha González representante de Satse Álava ha recalcado que "sí se está notando" el repunte de casos en la atención primaria. Denuncia la reducción del horario de atención de los centros de salud y aunque ve necesario reforzar la plantilla, admite que no hay personal para contratar

La representante de Satse Araba Samantha González ha subrayado en Radio Vitoria Gaur Actualidad que el repunte de casos se está notando en la atención primaria. Entre otras cuestiones, afirma que los casos se detectan a través de la red de vigilancia pero todas las pruebas que se derivan de esas incidencias "se hacen en los centros de salud de Osakidetza". Por lo que, según González, el repunte de casos se está notando, "la sobrecarga es real". Muestra de ello, la situación de la que ha dado cuenta González en Radio Vitoria: "Hace unos días, una compañera tuvo que hacer uso del centro de salud; llamó 20 veces pero no consiguió hablar con nadie. Se personó en el centro y pudo ver que todas las trabajadoras estaban continuamente atendiendo por teléfono las llamadas que tenían". Por ello, recalca la sindicalista que "todas las personas que no pueden ser atendidas por la sobrecarga, no aparecen como presión asistencial, pero el problema es que no son atendidas".

Reducción de horario y falta de personal

Además, González critica la reducción de horarios que se están produciendo en los centros de salud por orden del departamento del Gobierno Vasco: "los que cerraban a las 20:00 cierran ahora 3 horas antes y los que cerraban a las 17:00 lo hacen a las 15:00" informa. Y es que recuerda que el coronavirus "va a seguir estando ahí" por lo que pide seguir tomando medidas para que "esto no vuelva a ocurrir".

Asimismo recalca que "necesitamos recuperar el sistema sanitario para la salud de la ciudadanía, es decir, atender a los crónicos y a los que están envejeciendo". Prueba de ello es que, por ejemplo, hay un gran retraso en cirugías.

Para todo ello, hace falta reforzar el personal. Ha comenzado el periodo vacacional del personal sanitario pero no se podrán llevar a cabo sustituciones. "Hay que reforzar pero no hay personal para contratar", admite. Se trata de un problema que, según González, se puede solucionar mediante una estrategia que cambie la situación los próximos años.

También critica la política que todos los veranos aplica Osakidetza en los hospitales: el cierre de plantas, en concreto de 675 camas hospitalarias para poder cubrir las vacaciones de los trabajadores y trabajadoras. Una manera de actuar que supone "aumentar año a año las listas de espera".