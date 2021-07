30/07/2021 14:03 Radio Vitoria Gaur Actualidad Comunicado La Comparsa de gigantes y cabezudos rechaza la decisión del ayuntamiento de suspender los actos previstos Comunicado de la Comparsa de gigantes, cabezudos, caballos y sotas de Vitoria-Gasteiz ante la decisión del ayuntamiento de suspender los actos que tenían provistos entre el 3 y el 8 de agosto Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La Comparsa de gigantes y cabezudos rechaza la decisión del ayto de suspender actos previstos Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Comunicado íntegro de las comparsas

Desde la Comparsa de gigantes, cabezudos, caballos y sotas de Vitoria-Gasteiz queremos mostrar nuestro pesar y desacuerdo con la decisión tomada por el ayuntamiento el día 28 de julio.

En primer lugar, queremos destacar el laborioso trabajo que venimos realizando desde hace cuatro meses, cuando el ayuntamiento nos propuso llevar a cabo un espectáculo en el periodo de fiestas del año 2021. Además de la preparación de los bailes, hemos llevado a cabo ensayos periódicos a lo largo de todo este tiempo, trabajando en ellos una media de 2-3 días a la semana de manera voluntaria.

Más allá de los bailes que los gigantes han estado realizando durante estos años, este año se decidió actualizar el repertorio y sumar nuevas danzas, incluidas coreografías que llevarían a cabo los cabezudos, algo novedoso hasta la fecha.

En segundo lugar, queremos señalar que no entendemos que en el comunicado emitido por el ayuntamiento sea éste el único evento que se vaya a cancelar, manteniendo otros espectáculos de danzas y conciertos de similares características.

Queremos recalcar que el nuestro iba a ser un espectáculo totalmente seguro, ya que iba a realizarse en un espacio al aire libre (el parque de Judizmendi), con aforo limitado y distancia de seguridad. En definitiva, un evento cultural que cumpliría con todas las medidas de seguridad, como muchos otros que se vienen llevando a cabo en los últimos meses.

Recalcamos que estamos completamente seguros de la seguridad y viabilidad de este evento, ya que, de no estar convencidos de ello, hubiésemos sido los primeros en pedir su cancelación o buscar alguna alternativa viable.

Siendo conocedores de todo el trabajo realizado hasta ahora, no entendemos que esta decisión nos haya sido comunicada a menos de una semana de llevarse a cabo el evento, más cuando muchos de nuestros trabajadores ya habían organizado sus agendas laborales, familiares y vacacionales en torno a este evento. Reiteramos nuestra incomprensión del porqué de la cancelación de este evento, siendo la única suspensión que ha llevado a cabo el ayuntamiento respecto al programa de las "no fiestas" de 2021.

Por todo ello queremos pedirle al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que nos permita llevar a cabo la actuación que estaba programada entre los días 3 y 8 de agosto en el parque de Judizmendi, ya que cumple con todas las garantías de un evento seguro y creemos que nuestros txikis también tienen derecho a disfrutar de este evento cultural al que tanta ilusión y trabajo le hemos puesto.