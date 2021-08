06/08/2021 09:34 Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Elena Martín, presidenta de SEA Hostelería: "En Álava han cerrado 200 bares en el último año" EITB MEDIA Entrevistada en Radio Vitoria, la presidenta de SEA hostelería, Elena Martín, ve difícil que se pueda pedir el pasaporte Covid para entrar en un bar porque “no estamos sobrados de recursos humanos para hacerlo” Escuchar la página Escuchar la página

Satisfechos desde SEA Hostelería con el funcionamiento de la hostelera los días 4 y 5 de agosto. "Sí que hay turismo y eso nos está ayudando. No llegamos a las cifras de 2019 pero no nos alejamos tanto como el año pasado. La gente viene con ansias de consumir. Tienen ganas de gastar lo que no se gastó el año pasado", afirma la presidenta de SEA hostelería, Elena Martín.

Entrevistada en Radio Vitoria, ha reconocido que "gestionar el pasaporte Covid en la hostelería es difícil porque hay que destinar muchos recursos humanos para ello" y destaca la importancia de poder disponer de veladores para sacar adelante el negocio: "El que no tiene una terraza no tiene nada", sostiene.

En julio la ocupación media en los hoteles alaveses fue del 72%. "En agosto, con las reservas del última hora subiremos más del 53%", apunta.

"Mucha gente está reservando por teléfono, más que on line. La gente necesita preguntar y oir que se puede cancelar. La gran mayoría son nacionales y gente con ganas de comer. Me está sorprendiendo que se trata de mucha gente que no había estado nunca en el País vasco".

En Vitoria-Gasteiz hay 4.100 plazas hoteleras. "Ahora mismo tenemos demasiadas plazas hoteleras, pero esperemos que podamos atraer más visitantes", señala Elena Martín.