18/08/2021 14:13 Radio Vitoria Gaur Actualidad CORONAVIRUS El LABI técnico mantiene las medidas una semana más y los fallecidos ascienden a 35 en los últimos 7 días EITB media Los nuevos casos por coronavirus aumentan en Álava por segundo día consecutivo y alcanzan los 152 mientras la presión en las UCIs vascas sigue en ascenso

El LABI técnico valora la tendencia positiva en la incidencia acumulada, pero las medidas restrictivas se mantendrán, al menos, una semana más. Gotzone Sagardui, la Consejera de Salud del Gobierno Vasco, ha recordado que no es momento para fiestas y ha hecho un llamamiento especial a vacunarse a las personas recuperadas y a aquellos que no han cogido cita todavía, ya que actualmente hay más de 80.000 huecos libres. El LABI se reunirá de nuevo el próximo jueves para valorar el levantamiento o no de las medidas.

De momento los casos aumentan por segundo día consecutivo. En Álava se notificaron ayer 152 nuevos positivos por coronavirus, 48 más que el día anterior. El número de contagios sube también en Euskadi hasta los 748.

El Gobierno Vasco ha anuciado que durante la última semana han fallecido un total de 35 personas infectadas con la Covid-19. Son 18 personas más que la semana anterior.

La presión en las UCIs vascas sigue en ascenso y actualmente hay 75 personas ingresadas en estado crítico a causa del coronavirus. De ellas 49 no estaban vacunadas.

Mientras tanto, la incidencia acumulada se mantiene sin apenas cambios en casi todo el territorio. Agurain presenta la misma tasa que el día anterior y en Vitoria-Gasteiz sube 3 puntos. Una subida mayor registra Amurrio, que llega a los 561. Laudio, por su parte, sigue por el buen camino y, tras abandonar ayer la zona roja, se establece hoy en la amarilla al bajar de los 300 casos por cada 100.000 habitantes.