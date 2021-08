23/08/2021 14:09 Radio Vitoria Gaur Actualidad Zambrana La ruta del agua de Berganzo recibe en un mes la visita de 12.000 personas EITB MEDIA Desde el pasado 22 de julio han llegado al aparcamiento de Berganzo 4.850 vehículos, una media de 100 al día. El ayuntamiento de Zambrana constata el auge de las visitas y recalca que este es "uno de los recursos más importantes" para atraer visitas al territorio alavés. Escuchar la página Escuchar la página

Desde hace 3 años, la afluencia de visitas en la ruta de agua ha ido en aumento. Sólo faltaba contabilizarlo. El pasado 22 de julio se colocó una barrera en el aparcamiento de Berganzo para saber cuántos coches llegaban: en un mes se han contabilizado 4.850 vehículos, una media de 100 al día y calculan que cerca de 12.000 personas han realizado la ruta del agua.

Estos datos contstatan, según Aitor Abecia alcalde de Zambrana -municipio al que pertenece el concejo de Berganzo- que la ruta del agua "es uno de los recursos naturales más importantes del territorio" para atraer visitas. Está "a la par" de rutas como la de Valderejo, según Abecia. Eso sí, señala que todo el recorrido de la ruta del agua se ha puesto en marcha gracias a la labor conjunta de la junta administrativa de Berganzo y el propio ayuntamiento de Zambrana: "lo hemos hecho a espaldas de la administración. A partir de ahora, esperamos que nos tengan en consideración y aporten ayudas económicas para la seguridad de la propia ruta" ha subrayado el alcalde de Zambrana.

Suciedad de los visitantes

No solo a la administración pública, Aitor Abecia también ha hecho un llamamiento a todo viajero/viajera que quiera acudir a Berganzo. Ante la proliferación de zonas y recovecos donde las visitas han hechos sus necesidades, el alcalde de Zambrana ha sido claro: "no vamos a poner baños químicos porque eso significa urbanizar el medio natural. Por una parte, el ayuntamiento no puede costearse la limpieza y gestión de estos baños; por otra, es preferible educar y concienciar a la gente". Abecia tiene claro lo que hay que hacer: "si orinas y utilizas un pañuelo de papel para limpiarte, después recoges el papel y lo guardas hasta llegar a Berganzo y depositarlo en un contenedor".

En septiembre, aplicación móvil para reservar plaza

A partir de septiembre, se va a poner en marcha una aplicación móvil para que los turistas puedan reservar plaza en el aparcamiento de Berganzo. El precio de la reserva será de 2,5 euros y todavía está por decidir si se va a reservar el día completo o medio día. Y es que según los datos recogidos en el aparcamiento durante este mes, "la estancia media de los vehículos ha sido de 3,5 horas". Eso sí, el ayuntamiento de Zambrana tiene claro que quieren mantener el medio natural, su fauna y su flora, por lo que van a aceptar un máximo de 45 vehículos por día.