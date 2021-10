01/10/2021 14:48

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Hacer política chill out'

EITB MEDIA

Namasté. Sentémonos juntos olvidando lacras y respiremos con el estómago para abrir los chakras. Coloquémonos en la posición 'flor de loto' y que nadie se me despiste pensando en el voto. Y no sé si los demás estáis ciegos, pero yo me veo constantemente rodeada de egos...

