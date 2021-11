03/11/2021 13:37

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Tráfico de palomitas en una sala de cine'

EITB MEDIA

¡Chist! ¿Le interesa pillar algo de mercancía? Es de la buena; pruebe un poco si no se fía. No, no me pague ahora. Mantegamos esto en la intimidad. Pero, si estamos en una sala de cine en la oscuridad. La ley puede ser más incisiva que las termitas... Bueno, ¿tiene más por ahí, además de palomitas?

rebanando.com 2:17 min