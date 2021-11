16/11/2021 14:51 Radio Vitoria Gaur Actualidad Medidas Covid 19 8 municipios alaveses podrán suspender actividades de todo tipo donde no se garanticen las medidas preventivas EITB MEDIA Medida que, a partir de este miércoles 17, afectará a Agurain, Bernedo, Kanpezu, Elburgo, Iruraiz-Gauna, Kuartango, Lapuebla de Labarca y Samaniego. El departamento de Salud también va a consultar al TSJPV sobre la opción de exigir el certificado Covid en el ocio nocturno y la hostelería Escuchar la página Escuchar la página

La decisión quedará en manos de los ayuntamientos con incidencia superior a 150 casos. Estos municipios podrán suspender o posponer temporalmente todas las actividades en las que no se garanticen las medidas preventivas. Órden, que según los datos recogidos en el boletín de este lunes, afecta a Agurain, Bernedo, Campezo, Elburgo, Iruraiz-Gauna, Kuartango, Lapuebla de Labarca y Samaniego. El objetivo es evitar las aglomeraciones y las situaciones con ingesta de comida. El tipo de actividad, no obstante, puede variar en base al lugar donde se celebra o el número de participantes que tiene. Según Gotzone Sagardui: "En algunos se referirá a ferias, en otros a exposiciones, pueden ser excursiones... No todos los ayuntamientos organizan el mismo tipo de actividades, ni en el mismo recinto, ni con el mismo número de participantes".



Asimismo, a lo largo de esta semana se consultará al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la opción de exigir el pasaporte Covid en el ocio nocturno y la hostelería. Si la respuesta es afirmativa, es una medida que sí se aplicará. El objetivo, afirma Sagardui, es "solicitar el certificado en lugares para mayores de 12 años de ocio nocturno, en establecimientos musicales, de baile, conciertos y restaurantes donde haya grandes grupos y aforos superiores a 50 comensales". Y es que en estos lugares, añade la consejera, se producen situaciones donde la transmisión de aerosoles es mayor.

También se publicará el boletín de datos dos veces por semana, todo con la intención de frenar el crecimiento acelerado que está teniendo la pandemia según la consejera Gotzone Sagardui.