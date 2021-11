17/11/2021 14:06

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Amadrinando aves'

EITB MEDIA

Con mi focha estoy como chocha, y para amadrinar otra ave ya me he puesto a la fila. Será una gallineta, o polla de agua, de ahí llamarle 'Pilila'. Deseo familia numerosa, no me importa la bulla; vendrán un mirlo, gorrión y grulla. Antes me parecían cargantes pero tenemos un wachap de 'amadrinantes'

Crónica en verso: 'Amadrinando aves' 2:11 min