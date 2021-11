19/11/2021 13:20

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Quejas de la vitorianía'

Le cuento el caso y seré escueto: aparco bien el coche en la calle y me voy unos días de asueto. Y al volver ha desaparecido como si hubiese estacionado en un gueto. Y, ¿dónde está? He ahí el reto. No me lo había robado ninguna banda, se lo había llevado la policía a Aguirrelanda...

Crónica en verso: 'Quejas de la vitorianía'