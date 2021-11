22/11/2021 15:52 Radio Vitoria Gaur Actualidad Cultura Concierto de la Banda Municipal de Música: 'Veni, vidi, vici', el miércoles en el Teatro Principal Antzokia EITB MEDIA La Banda Municipal de música de Vitoria-Gasteiz ofrecerá su segundo concierto de la temporada el próximo miércoles en el teatro Principal antzokia. Promete un recital “delicado y espectacular”, con 42 músicos en el escenario Escuchar la página Escuchar la página

La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz presenta su segundo concierto de abono el próximo 24 de noviembre a las siete y media de la tarde en el Teatro Principal, bajo el título 'Veni, vidi, vici' ('Vine, vi, vencí'), bajo la dirección de Iker Olazabal.

El público que se acerque a las tablas del Principal podrá disfrutar con un repertorio compuesto por el tema 'Incantation and Dance', de John Barnes Chance y otras cinco piezas interpretadas por primera vez por la Banda: 'Fanfare for the common man', de Aaron Copland; 'Fanfare for the uncommon woman nº 2', de Joan Towers; 'Puszta. Four Gipsy Dances', de Jan van der Roost; 'Danzas del Ballet «Estancia»', de Alberto Ginastera y 'Festival Variations', de Claude T. Smith.

Todavía quedan algunas localidades.