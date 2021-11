30/11/2021 13:27

Crónica en verso: 'Ese relevo generacional, ¡que no llega!

¿Viendo a los chavales jugando en el patio? No, enumerando. Haciendo cálculo del ratio. Cuento niñas y niños elaborando una estimación proporcional, que en Euskadi no se garantiza el relevo generacional. Pero, ¿tal desbarajuste hay para que la cifra no cuadre? De media sale a 1,3 hijos por madre...

