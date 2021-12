17/12/2021 14:06 Radio Vitoria Gaur Actualidad Pasaporte Covid Aluvión de peticiones en copisterías para reducir el certificado Covid a formato carnet EITB MEDIA El uso obligatorio del pasaporte Covid en practicamente todos los establecimientos ha tenido su efecto en copisterías y librerías. Ha aumentado de forma notable el número de personas que acuden a estos lugares para llevar el certificado Covid en la cartera. La mayoría son personas mayores Escuchar la página Escuchar la página

La obligatoriedad de presentar el pasaporte Covid para entrar en diferentes establecimientos ha tenido su efecto en copisterías y librerías de Vitoria-Gasteiz. Y es que desde que se aprobó el uso del certificado ha aumentado de forma considerable el número de pesonas que acuden a estos lugares para reducir el certificado y poder llevarlo en la cartera. "Lo hago por comodidad, para tenerlo a mano y no tener que buscarlo en el móvil", decía un cliente a Radio Vitoria. Otra señalaba que lo pedía para su madre, entre otras cuestiones, "porque no tiene móvil y no quiere tenerlo en papel".

Las copisterías Arco y Garsan confirman el aumento. "Todo el día de ayer estuvimos haciendo practicamente eso, el carnet Covid", afirman en Garsan. En Arco subrayan que han recibido "un aluvión de gente" desde que se aprobó el pasaporte Covid, "principalmente gente mayor".

Mayores desamparados

El pasaporte Covid está aflorando la brecha digital y los problemas, principalmente, de las personas mayores. Lo han constatado en la copistería Arco: "muchos nos piden, incluso, que les saquemos nosotros el propio certificado. No podemos hacerlo por la Ley de Protección de Datos. Les tenemos que mandar a Zuzenean o al centro de salud pero se sienten totalmente desamparados, sin saber qué hacer".

Los jóvenes, también

Obtener el "carnet Covid", reducir y plastificar el certificado no es cosa sólo de mayores. Y es que los jóvenes también lo piden: "ayer me vino una chica que de juerga se había quedado sin batería. Si lo tienen en la cartera, ya pueden entrar a la discoteca", afirman en la copistería Garsan. Y recalcan: "hay que venir con el documento PDF impreso, no sirven los pantallazos. Sin el documento PDF en formato carnet, no se puede leer el código QR y cabe la posibilidad de que se quedan sin entrar a los establecimientos que deseen", recuerdan.