21/12/2021 13:23

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Covid: Nadal 1- Emérito 0'

EITB MEDIA

¡Rafa! Soy 'Juancar', el que ya no tiene corona en la cabeza. ¡Qué bromista y campechano es usted, alteza! Llamo para decirte que estoy bien de salud; de la pandemia no me arrastra el alud. Palabra que me trae recuerdos de Baqueira, esquiando por su ladera antes de que me rompiera la cadera...

Crónica en verso: 'Covid: Nadal 1- Emérito 0' 2:50 min