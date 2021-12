27/12/2021 13:10

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Carta de devolución a Olentzero'

Querido Olentzero, ponemos en tu conocimiento por la presente que a todos has traído una cosa diferente. Vamos, que con lo que te pedimos no has dado ni una. Seguramente sin querer, por mala fortuna. A la abuela en vez de las medias ortopédicas de Bayer, le has dejado un aparato llamado Satisfyer...

