Crónica en verso

Crónica en verso: 'Cotillón Covid'

Para lucirte un poco te esmeras y aquí estoy bailando en el asiento restregando las posaderas. Que si estás de pie no te permiten menear; con estas limitaciones no puede una ni perrear. ¿Qué dices? No te oigo teniendo a este volumen el trap; aunque estemos a dos metros mejor hablamos por wachapp...

