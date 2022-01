03/01/2022 13:12

Crónica en verso

Crónica en verso: 'Primer día de gimnasio'

¿Qué tal si empieza dando pedales? Es que se me cargan las cervicales. Yo lo que quiero es ponerme como un mulo y con el sillín de la bici se me meten los gayumbos por el culo. Tengo ya el corazón que me hace redobles de batería, y, con lo que he hecho, creo que he quemado lo que comí de repostería

