10/01/2022 13:59 Radio Vitoria Gaur Actualidad Vitoria-Gasteiz Los cursos de los centros cívicos no se verán afectadas por las restricciones del Covid EITB MEDIA Las restricciones no afectarán a las actividades que se imparten en estas instalaciones ya que no depende del número de participantes, sino del espacio que tenga el recinto donde se realiza la actividad.

Centro Cívico Zabalgana 11:14 min

Las actividades en los centros cívicos están de vuelta y no podían haberlo hecho de mejor manera. Las restricciones no afectarán a los cursos que se imparten en estos centros ya que no depende del número de participantes, sino del espacio que tenga el recinto donde se realiza la actividad.

Si hace unos días se anunciaba que se iba a reducir el aforo en los diferentes cursos al 60% del aforo permitido, hoy los usuarios de estos centros cívicos han recibido una excelente noticia. Eduardo Enguita, jefe del servicio de Centros Cívicos en Vitoria, ha confirmado que los cursos de los centros cívicos no se verán afectadas por las restricciones del Covid.