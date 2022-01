19/01/2022 14:25 Radio Vitoria Gaur Actualidad Vacunación anticovid Inmunólogos abogan por reforzar con la tercera dosis solo a mayores de 50 años EITB MEDIA Científicas consultadas por Radio Vitoria destacan que con las dos primeras dosis de la vacuna se ha generado inmunidad celular suficiente. Mantienen que la dosis de refuerzo debería limitarse a mayores de 50: es el colectivo diana que hay que proteger de padecer una enefermedad severa o la muerte Escuchar la página Escuchar la página

Inmunólogos abogan por reforzar con la tercersa dosis solo a mayores de 50 años

Extender a toda la población adulta la tercera dosis de la vacuna anticovid. Es una cuestión que, hoy por hoy, no ha logrado un consenso en la comunidad científica. Investigadoras y científicas consultadas por Radio Vitoria destacan que, en la actualidad, la mayoría de expertos y expertas en inmunología coinciden en que no es lógico extender la tercera dosis a los mayores de 18 años que estén sanos. La bioquímica e investigadora de Biocruces Izortze Santín, subraya que "con las dos dosis de la vacuna ya recibidas, se genera una inmunidad celular. No tiene sentido reforzar este tipo de respuesta y, en cambio, es más lógico destinar estas dosis a personas que no han recibido ninguna en otros países".



La inmunidad "humoral", la de los anticuerpos, se obtiene mediante la vacuna o la propia infección. No se generan más anticuerpos y estos se van gastando y finalmente, desaparecen. Sin embargo, la inmunidad celular es la memoria que tienen nuestras celulas para hacer frente a un nuevo ataque del virus. Coincide con Santín la epidemióloga Itziar Ubillos: reconoce que la tercera dosis no hace ningún mal, pero considera que es preferible limitarla a los mayores de 50 años. "No hay evidencia científica, esto no es ni blanco ni negro, pero se ha comprobado que los mayores de 50 años son los que más ingresos y fallecimientos sufren. Es éste colectivo el que hay que proteger con la tercera dosis. Por debajo de esta edad, si están sanos y han recibido las dos dosis de la vacuna, no sería necesario. El balance de seguridad y riesgo está equilibrado", añade Ubillos.

Precisamente por esta cuestión, Ubillos ha recordardo que decidir la inoculación de la tercera dosis es una decisión totalmente personal.