21/01/2022 14:07 "Un sitio para pensar": primera exposición de este año en Artium La primera exposición de este año, en el que se cumple el vigésimo aniversario del Museo Artium, está dedicada a las iniciativas pedagógicas que, inspiradas en Oteiza, llevaron el arte al ámbito educativo no oficial en Euskadi entre 1957 y 1979.

"Un sitio para pensar" es el título de una muestra tan amplia, como variada en materiales que aborda decenas de experiencias destinadas a introducir el arte contemporáneo vasco en el ámbito pedagógico. Un camino de doble vía, ya que, si la infancia y los adultos se beneficiaban de la iniciativa, los propios artistas bebían del encuentro común.

No hay que olvidar los difíciles tiempos que abarca la exposición: de 1957 a 1979, ni la falta de medios, ni el hecho de que estas propuestas se realizaban en centros no reglados. Pero "Un sitio para pensar" no es solo un compendio de materiales educativos, es también un repaso al arte vasco contemporáneo y a sus inquietudes creativas. Unos procesos experimentales sobre los que flotaba el nombre de Oteiza.

Todo arrancó cuando Oteiza escribió a principios de los 60: "Nosotros -por los artistas- no tenemos un simple sitio para reunirnos a pensar". Y entonces la creatividad vasca reaccionó y se introdujo en cierta pedagogía, en cine clubs, nacientes ikastolas, academias, salas municipales.

La exposición, que incluye obras de arte, carteles, películas amateurs, fotografías y múltiples materiales, estará abierta en Artium hasta el 5 de junio.