28/01/2022 10:30

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Jubilados al asalto de la sucursal'

EITB MEDIA

Antonio, en el banco esperando instrucciones, junto a uno que hace transacciones. No me llames así, usa el nombre clave de la misión, como en televisión. Soy Lakua cuando a mí hagáis alusión. Los demás: Zabalgana, Salburua y Mariturri, vaya popurri. Aquí no hay nadie en su silla ni en ventanilla...

