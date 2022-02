02/02/2022 13:28

Crónica en verso

Crónica en verso: 'Sánchez-Emérito, el desencuentro'

¡Pedro, soy Juancar! No me coges, igual estás neque. Me ha dicho que vienes mi amigo el jeque. Que llegas con poco tiempo para el ocio y que quieres hablar con él de negocio. Ya sabes que yo de eso te puedo dar mi enfoque. Bueno, y de lo otro también. Pégame un toque...

