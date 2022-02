09/02/2022 13:44

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Aferrándose al trono'

Soy tan feliz por llevar setenta años en el trono, que parece que por mí no pasa el crono. Queridos vasallos, me meto en palacio moviendo la manita, aclamada por mi pueblo, como hacía Evita. Please, que me pongan un copazo de ginebra y dejadme, no hace falta que conmigo nadie pegue la hebra...

