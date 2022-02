23/02/2022 13:20

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Algo huele mal'

EITB MEDIA

Algo huele a podrido en esta comarca. Es: "huele mal en Dinamarca". No sé lo que se percibe olfativamente en ese país de escandinavia. Pero, en el barrio al que me refiero, no se respira Heno de Pravia. Eso que hay una fábrica de productos de higiene personal. LEA, esa hace que huela tan mal...

istockphoto.com 2:19 min