08/03/2022 16:39 Radio Vitoria Gaur Actualidad Juicio Excepto la defensa, las partes consideran acreditado el ensañamiento y la agravante de género EITB MEDIA El acusado de matar a su exmujer y su exsuegra en Lakua Arriaga, ha asegurado que se arrepiente y ha pedido perdón, entre otros, a sus hijos. Fiscalía, acusaciones y defensa han concluido con la lectura de sus escritos finales. Mañana el jurado popular iniciará la fase de deliberación del veredicto. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Juicio 1:06 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Octava sesión donde el acusado se ha arrepentido. Según testigos, peritos y forenses no lo ha había hecho nunca después de cometer el doble crimen machista. Sin embargo, en la última palabra lo ha dicho: "Me culpo, me arrepiento, pido perdón a las familias y pido perdón en especial a mis hijos".

Un lamento que es falso para las acusaciones y la fiscalía. Consideran que ha quedado acreditada la agravante de género con las dos víctimas. Las mató, según la fiscalía, para que ambas no pudieran decidir libremente.

La fiscalía también ha incluido en sus conclusiones finales el ensañamiento. Algo que ha puesto en duda la defensa, al igual que la agravante de género: el letrado aseguraba que no existía una relación de dominación del acusado sobre Maria José. También recalcaba que "algo" en la salud mental del autor, "no iba bien". Mañana el jurado comienza con las deliberaciones y tras el veredicto, el juicio quedará visto para sentencia.