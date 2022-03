10/03/2022 13:55 Radio Vitoria Gaur Actualidad Juicio Las acusaciones califican de "hito histórico" el veredicto del juicio por el doble crimen machista de Lakua EITB MEDIA Totalmente satisfechos con la deliberación del jurado popular porque, entre otros, han admitido la agravante de género en el caso de Florentina, la exsuegra del acusado. "Se abre un nuevo camino" contra la violencia de género según Cecilia Piris, abogada de la familia de las víctimas. Escuchar la página Escuchar la página

A la espera de la sentencia del doble crimen machista de Lakua-Arriaga, las acusaciones y la fiscalía están muy satisfechas con el veredicto. Todas las agravantes quedaron probadas según el jurado popular y no se ha considerado ningún atenuante. Eso sí, las acusaciones otorgan una importancia especial al agravante de género que se ha admitido también en el caso de Florentina, la exsuegra del acusado. La Asociación Clara Campoamor, acusación popular en este juicio, consideran que esta condena es un "hito histórico" contra la violencia de género. Para la acusación particular "se abre un nuevo camino" contra este tipo de violencia tal y como ha afirmado a Radio Vitoria, Cecilia Piris abogada de la familia de las vícimas: "Ese apoyo que Florentina prestó a su hija Maria José en el proceso de divorcio, en lugar de volver atrás en los roles tradicionales de género, es lo que hace que también se considere la agravante de género. Es algo importantísimo porque abre la puerta a la aplicación de esa agravante a terceras personas en la que no hay vínculo de afectividad", ha añadido Piris.

La sentencia, en breve

La condena es doble asesinato con alevosía, ensañamiento, razón de género y en el caso de María José, también parentesco. La jueza deberá decidir el número de años que pasará en prisión. Serán mínimo 40 y un máximo de 50. Las acusaciones esperan que la jueza Elena Cabero llegué al máximo que permite en estos casos el código penal. Con todo, aseguran que Cabero es una jueza rápida dictando sentencias, por lo que cabe la posibilidad, de que el fallo llegue la semana que viene.