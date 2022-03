Entrevistas Entrevista Oregi: 'No vamos a permitir que los propietarios del sector 17 sigan adelante con una actuación que es ilegal' EITB MEDIA última actualización: 14/03/2022 10:22 (UTC+1) Publicado: 14/03/2022 10:04 (UTC+1) Entrevistada en Radio Vitoria, la concejal de Acción por el Clima en el Ayuntamiento de Vitoria, Ana Oregi, ha calificado de 'órdago' la decisión de los propietarios del sector 17, entre Portal de Lasarte y Uleta, de empezar a urbanizar una parte del sector. Oregi no descarta acudir a los tribunales Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistada en Radio Vitoria, la concejala de territorio, Ana Oregi, tiene absolutamente claro que es ilegal urbanizar una parte del sector 17, tal y como pretenden hacer sus propieatarios, sacando a concurso las obras de la carretera que conectaría los túneles de Armentia con la rotonda de Olabide.

En este sentido, Oregi ha recordado que 'las Juntas de Concertación deben trabajar como un aliado de la administración. Cuando se les dice que no se puede sacar una parte de la urbanización, que no han consignado cada una de las partes alícuotas de cada una de los propietarios del sector, es también irregular que se adjudique a la presidenta de la Junta de Concertación. Están echando un órdago y nosotros seguiremos, con calma y seriedad, trabajando con los medios que nos da la Ley', asegura.

La concejala de Territorio ha señalado que 'este sector, desde 2012 hasta 2017 no se reunió ni una sola vez la Junta. Hay plazos en el urbanismo. Los derechos del suelo, si no se cumplen los plazos, no se puede seguir adelante. No se vota por persona se vota por cuotas. El 44% de los propietarios fueron los que votaron a favor de seguir adelante con la urbanización. La postura de la administración es firme y decidida', explica.

Oregi ha asegurado que, de manera inmediata, se tomarán las medidas oportunas. 'Hay posibilidad de hacer un recurso de alzada y también de acudir a los tribunales', avanza.