Radio Vitoria Gaur Actualidad Sociedad La asociación vecinal de Casco Viejo critica el proyecto del Ayuntamiento de peatonalizar la zona EITB MEDIA Publicado: 13/04/2022 13:50 (UTC+2) Última actualización: 13/04/2022 13:50 (UTC+2) El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha presentado un proyecto para proteger el Casco Viejo del tráfico de vehículos con el objetivo de crear una zona de bajas emisiones y que sólo circulen vecinos y vecinas de la zona. Pretende controlar el acceso a las calles mediante cámaras. Escuchar la página Escuchar la página

Manu Arakama, representante de la asociación vecinal 'Gasteiz Txiki' considera que el proyecto del Ayuntamiento de peatonalizar el Casco Viejo es necesario, pero no está de acuerdo con las acciones que se quieren realizar. Y es que, aunque se restrinja el acceso a vehículos que no residen en la zona, no hay aparcamiento para todos los residentes que son cerca de 19.500. 'En la medida que se va peatonalizando Alde Zaharra, desaparecen espacios de aparcamiento en superficie', denuncia.

El representante de la asociación vecinal denuncia también la intención del Ayuntamiento de instalar cámaras que controlen el acceso mediante lecturas de matrículas. Sostiene que no respeta la intimidad de los peatones y cree que hay medidas mejores, como la instalación de bolardos. 'Las cámaras controlan quién entra y sale, a qué hora y en qué condiciones, pero no impiden el acceso. Un sistema de bolardos impide físicamente el acceso', defiende.

Por último, cree que una solución para los residentes del Casco Viejo sería utilizar los aparcamientos de las inmediaciones, como el del Artium o el de Molinuevo.