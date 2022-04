Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Vacaciones de Semana Santa en una Vito'

EITB MEDIA

Publicado: 13/04/2022 14:07 (UTC+2) Última actualización: 13/04/2022 14:07 (UTC+2)

Nos vamos de vacaciones a ultranza, el vecino me pregunta si estamos de mudanza. Tenemos una Vito de las que han vendido un millón. Hay hueco para acoplar al abuelo en su sillón. Aita, no sales en la foto al lado de Titos con cofetti por el millón de Vitos. No congenio, que nos ha parado el Convenio

Crónica en verso: 'Vacaciones de Semana Santa en una Vito' 2:09 min