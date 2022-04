Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: '¿Con sesenta, sonotone?

EITB MEDIA

Publicado: 25/04/2022 11:16 (UTC+2) Última actualización: 25/04/2022 11:16 (UTC+2)

Con sesenta años lleva desnudo el pabellón auditivo. El audífono a esa edad es imperativo. Yo los cumplí y no me quedé en nones. Me puse de inmediato un par de sonotones. El francés que habla con esa contundencia, ¿es Macron el ganador de las elecciones a la presidencia? Soy Afflelou Tchín Tchín...

Crónica en verso: '¿Con sesenta, sonotone? 2:31 min