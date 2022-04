Agenda Cultura Qué hacer en Vitoria-Gasteiz este lunes, 25 de abril EITB MEDIA Publicado: 25/04/2022 12:30 (UTC+2) Última actualización: 25/04/2022 12:30 (UTC+2) Club de lectura en la Casa de Cultura Ignacio Aldekoa, X. Festival Internacional de Cine Raíces de Europa y la charla ‘La mujer en el mundo rural alavés’ entre las actividades destacadas para hoy en Vitoria-Gasteiz. Escuchar la página Escuchar la página

Comienza una nueva semana y este lunes llega con varias propuestas de lectura. A las seis y media se reúne el club de lectura en la Casa de Cultura Ignacio Aldekoa para charlar sobre la novela Rewind del escritor gallego Juan Tallón. El coordinador es Alvaro Arbina.

Una hora más tarde, también en Ignacio Aldekoa, 'English Book club' dinamizado por John Costello. La sesión estará dedicada al libro 'The Children of men'.

Dejamos a un lado la lectura y nos vamos a las siete de la tarde a la Fundación Vital Kulturunea. Nieves Quintana, agricultora y presidenta de la asociación Concejos de Vitoria ofrece una conferencia que habla sobre la mujer en el mundo rural alavés. La entrada es libre.

En cuanto a cine, continúa el X. Festival Internacional de Cine Raíces de Europa. En esta ocasión, Ángel Salazar será el encargado de dar una conferencia sobre el cine documental en la historia a las siete de la tarde.

Terminamos con las exposiciones y es que hay varias muy interesantes en la ciudad. 'Coro de vacas' de Nora Goyalde, en el Centro Cultural Montehermoso. 'Hoy no es el día' de Josune Urrutia en el espacio Zuloa o las fotografías a cargo de Stuart McDonald en el centro cívico de Salburua bajo el título Women to the front.