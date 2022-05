Radio Vitoria Gaur Actualidad Parques eólicos Ramiro González: "El ruido de colectivos sociales minoritarios no paralizará el futuro de las renovables" EITB Media Publicado: 10/05/2022 14:05 (UTC+2) Última actualización: 10/05/2022 14:20 (UTC+2) El diputado general considera que es una minoría en Álava la que se opone a los parques eólicos. Una minoría que -ha dicho- mete ruido, del que “no puede depender el futuro de Álava”. Ramiro González ha pedido consenso político para la transformación energética del territorio Escuchar la página Escuchar la página

El diputado general, Ramiro González ha recordado que se ha renunciado a dos parques eólicos en Álava -Arkamo e Iturrieta- porque no cumplían la legislación ambiental. En su opinión, es una minoría social la que protesta en contra de las eólicas en marcha, que mete ruido, -ha añadido- pero que no paralizará, el futuro del territorio.

El máximo dirigente foral tiene "la convicción" de que se trata de movimientos "muy minoritarios" respecto al conjunto de la sociedad. «Tengo el empeño personal de que el futuro de Álava no dependa del ruido que metan algunos colectivos minoritarios", ha asegurado, antes de añadir que "a mí, el ruido ni me para, ni me distrae".

Ramiro González ha insistido en que Álava no puede perder el tren de las renovables a la espera de que culmine el Plan Territorial Sectorial de Energías en Euskadi, que elabora el Gobierno Vasco y sobre el que es preciso avanzar, ha declarado.