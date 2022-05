Radio Vitoria Gaur Actualidad Exposición "Dibujos" del artista Koko Rico en el espacio Zas de cultura de Vitoria-Gasteiz EITB MEDIA Publicado: 11/05/2022 13:45 (UTC+2) Última actualización: 11/05/2022 13:45 (UTC+2) Son 11 trabajos en blanco y negro realizados con poco material. Este jueves se inaugura la exposición que durará hasta finales de julio. El 23 de junio el artista realizará una visita guiada Escuchar la página Escuchar la página

El espacio de cultura ZAS presenta la exposición "Dibujos" del escultor gasteiztarra Koko Rico. Es una serie de trabajos sobre papel con el que el autor quiere que los visitantes conecten con lo que ellos y ellas están sintiendo y viviendo en ese momento. Para ello, trata temas que afectan a todos y todas: el autor se pregunta por qué somos como somos, las relaciones interpersonales, el inconsciente… Son fruto, tal y como ha dicho el artista, de un "reseteo personal": "Antes de cumplir los 50, me planteé un cambio personal y profesional. Me di cuenta que no tenía tanta necesidad de tener cosas".

Por esta razón, en esta obra el autor utiliza poco material. En total son 11 trabajos, todos en blanco y negro. Utiliza una tecnica acuosa, con un pincel que está muy poco manchada. El papel, también influye: "utilizo un papel que no admite bien el agua. Lo que en otros casos se consideraría algo defectuoso, aquí se convierte en virtud".

La inauguración es este jueves a las 19:30 y el 23 de junio se realizará una visita guiada por el propio autor. Se podrá disfrutar de la exposición hasta finales de julio.