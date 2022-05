Entrevistas José Ángel Cuerda ‘A muchos les puede parecer que soy menos forofo nacionalista de lo que les gustaría, pero no me preocupa’ EITB MEDIA Publicado: 16/05/2022 10:04 (UTC+2) Última actualización: 16/05/2022 11:21 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria, el alcalde de Vitoria-Gasteiz entre 1979 y 1999, José Ángel Cuerda, ha pedido a los políticos rebajar el tono de las discusiones y trabajar por el bien común. Con él hemos repasado su trayectoria aprovechando que en julio recibirá la medalla Francisco de Vitoria. Escuchar la página Escuchar la página

José Ángel Cuerda, alcalde de Vitoria-Gasteiz entre 1979 y 1999, recibirá en julio la medalla Francisco de Vitoria, la máxima distinción en materia de derechos humanos que concede la capital alavesa. Este reconocimiento llega tras el acuerdo tomado por unanimidad por todos los grupos políticos en Ayuntamiento. 'Es muy grato que te elijan por unanimidad', reconoce en una entrevista en Radio Vitoria en la que hemos repasado su trayectoria como alcalde de la ciudad y su percepción sobre cómo ve el municipio en la actualidad.

Repasando sus 'hitos', Cuerda ha reconocido que 'desde la iglesia católica no se entendió el registro de parejas de hecho que no distinguía entre parejas heterosexuales y homosexuales'. También ha contado anécdotas de juventud que dan idea de su espíritu reivindicativo: 'Con 18 años me echaron por pedir que las chicas entraran en un club juvenil'.

Ha reconocido que 'hacia el PNV tengo gratitud' aunque también ha deslizado que 'a muchos les puede parecer que soy menos forofo nacionalista de lo que les gustaría que fuera, pero no me preocupa'.