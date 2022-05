Entrevistas EGA Máster Aner Garmendia, CEO de EGA Master: ‘Tenemos un problema de relevo generacional en las empresas familiares’ EITB MEDIA Publicado: 17/05/2022 10:05 (UTC+2) Última actualización: 17/05/2022 10:54 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria, Aner Garmendia, director general de EGA Master, ha mostrado su preocupación porque muchas empresas familiares ‘están terminando en manos de multinacionales y eso es un peligro ya que se pierde el arraigo de la empresa y se alejan los centros de decisión’, asegura. Escuchar la página Escuchar la página

EGA Master, dedicada desde 1990 a la fabricación de herramientas de mano para uso industrial, es marca de referencia mundial. Con un desarrollo de 200 patentes y 7% de inversión en I+D+i, exporta el 90% a 150 países y el 40% a mercados emergentes. 'Somos la empresa industrial del Estado que vende a un mayor número de países', afirma con orgullo su director general, Aner Garmendia que, entrevistado en Radio Vitoria, recuerda que 'la llave alavesa es la herramienta más premiada de la historia. La patentamos hace 25 años. Es la herramienta que ha llevado el nombre de Álava y Euskadi a más países del mundo. La estamos exportando a más de 150 países'.

Garmendia analiza el panorama empresarial de la Comunidad Autónoma Vasca y advierte de algunos peligros. 'En Euskadi tenemos un problema de relevo generacional y de perdida de naturaleza familiar. Hay muchas empresas que están terminado en manos de multinacionales y eso es un peligro porque se pierde el arraigo de la empresa y se alejan los centros de decisión. Eso para Euskadi puede suponer un lastre importante'.

La Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi (Aefame) hizo un estudio el año pasado donde se ponía de manifiesto que las empresas familiares reparten menos dividendos, reinvierten más y mantienen los centros de decisión en nuestro País. 'Perder los centros de decisión va a ser una desventaja. Esa transición de empresa familiar a manos de empresas multinacionales o de fondos es unidireccional, no funciona en el otro sentido y en la mayoría de los casos es irreversible, y eso nos debe de preocupar, advierte.

EGA Máster es una firma de 90 personas en Vitoria y en todo el mundo 110. 'El tamaño no tiene que ser una desventaja. Antes los peces grandes se comían al pequeño, pero en la economía moderna, que es mucho más dinámica, es el pez rápido el que se come al lento. Las empresas de tamaño pequeño o mediano somos más ágiles, estamos más cerca del cliente, tenemos la capacidad de captar las oportunidades. Tenemos un numero de campeones oculto muy importante. Son esas compañías pequeñas o medianas que en sus respectivos nichos son lideres. La ventaja no viene del tamaño, sino de la posibilidad de diferenciarte, de hacer algo distinto, de innovar y buscar tu nicho donde ser líder'.

Garmendia señala que hay que desmitificar la necesidad de ser grande, 'lo que hay que ser es diferenciado y competitivo. Si una empresa quiere ser internacional hay que ir a otro mercado con un producto diferenciado y novedoso, aportar algo que otros no lo ofrezcan de la misma manera', y explica por qué les da mucha tranquilidad la internacionalización.

'Sumergiéndote en terrenos hostiles es como se activan los mecanismos de adaptación, de aprendizaje y de mejora. Tener presencia en muchos países te permite colocar antenas y tener información en tiempo real de lo que hace la competencia o de qué nuevas tecnologías están surgiendo y esto te permite anticipar tendencias. Y, por último, la internacionalización y te permite diversificar riesgos porque estás en muchos países. La innovación e internacionalización hace que nuestra empresa sea muy competitiva y podemos tratar de tú a tú a las grandes multinacionales', concluye.