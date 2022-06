Radio Vitoria Gaur Actualidad Comisión Acción por el Clima Trabajadoras de limpieza de Gasteiz denuncian contrataciones sin negociación y fuera del convenio colectivo EITB MEDIA Publicado: 07/06/2022 14:17 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2022 14:17 (UTC+2) Recalcan que la UTE Cespa-Onaindia está contratando a personal para el 25% de la jornada, algo que no se incluye entre las categorías fijadas en el convenio. Piden al ayuntamiento que intervenga pero éste responde que al ser un servicio externalizado, solo puede ser un "espectador" Escuchar la página Escuchar la página

El convenio del servicio de limpieza de la ciudad contempla dos tipos de trabajadores y trabajadoras: al 100% están los y las trabajadoras de lunes a viernes y, al 85% de lunes a domingo. El comité denuncia que la UTE Cespa-Onaindia ha sacado una tercera categoría, del 25%, para trabajar solo los sábados de todo el año. Es algo que "ni se ha negociado con la parte social, ni se contempla en el convenio" tal y como ha asegurado en el turno popular de la comisión de Acción por el Clima del ayuntamiento, Yolanda Iturriaga portavoz de UGT del comité de trabajadores y trabajadoras. Por ello, han pedido al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que intervenga.

Sin embargo, el concejal César Fernández de Landa ha subrayado que el convenio, "es una relación de trabajo entre la empresa, que no es el ayuntamiento, y los propios trabajadores. Por ello, ante esta situación el ayuntamiento es un espectador y no un actor" ha recalcado el concejal. Respuesta que no ha gustado en absoluto a la oposición. Elkarrekin ha preguntado al concejal si "piensa ser un mero espectador ante una situación que precariza el empleo", Partido Popular ha recordado a Fernández de Landa que en otras ocasiones "ha sido parte activa en otros conflictos" y EH Bildu ha subrayado que la parte social se limita a "pedir la colaboración del ayuntamiento para ir a ese marco de negociación", y han concluido preguntado al Fernandez de Landa "de lado de quén está".

Tanto la oposición como el comité han recordado que en 7 meses de contrato en vigor, los problemas con la calidad del servicio también han aumentado.