Qué hacer en Vitoria-Gasteiz este martes, 14 de junio EITB MEDIA Publicado: 14/06/2022 11:39 (UTC+2) Última actualización: 14/06/2022 11:39 (UTC+2) El documental 'Nacidos en Gaza' en Orbain Kultur Etxea, Robert Jon & The Wreck en Urban Rock Concept y el cantautor argentino Pedro Reñe en Extitxu son algunas de las actividades de las que podemos disfrutar hoy en Vitoria-Gasteiz.

Cinefórum Gasteiz proyecta la película 'Gente corriente' a las siete y media en los Cines Florida. Una película dirigida por Robert Redford que nos cuenta la historia de un hombre atormentado por sentimientos de culpa después de perder a su hermano en un accidente. Posteriormente Marisol Ortiz de Zárate guiará el coloquio.

Continuamos con más cine. A las siete en Orbain Kultur Elkartea se proyecta el documental 'Nacido en Gaza'. Hernán Zin sigue el día a día de diez niños durante la ofensiva militar israelí sobre la franja de Gaza en 2014.

Y nos vamos al Palacio Europa. A las seis comienza una nueva edición del encuentro 'Plátika'. En esta ocasión tenemos una jornada de reflexión sobre la violencia contra las mujeres mayores, con la participación de la especialista en atención a víctimas de violencia de género, Txaro Basterra y el antropólogo Jesús Goyenechea.

Charla también en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa a las seis. El periodista Ahoztar Zelaieta analiza la privatización de los cuidados con la presentación del libro 'Residencias SA, el negocio de los cuidados en Euskal Herria'.

Terminamos la tarde con música. El quinteto californiano Robert Jon & The Wreck se sube al escenario del Urban Rock Concept a las nueve. La banda de blues rock presenta su último álbum 'Last Light On The Highway'.

Rock también en el Parral. A las ocho y media arranca el concierto de Inkera. Los irundarras tratan de ofrecer algo que destaque sobre lo que se escucha hoy día.

Y el cantautor argentino Pedro Reñe actúa en Extitxu a partir de las ocho. Estará acompañado por Kepa Frisco y su proyecto estudio 54/55.