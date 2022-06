Álava siete días Tertulia concejales La oposición no ve suficiente la iniciativa ‘Regala Gasteiz’ EITB MEDIA Publicado: 21/06/2022 14:00 (UTC+2) Última actualización: 21/06/2022 14:06 (UTC+2) Entrevistados en Radio Vitoria Cesar Fernández de Landa (PNV), Borja Rodríguez (PSE), Rocio Vitero (EH Bildu), Elisabeth Ochoa de Eribe (PP) y Garbiñe Ruiz (Elkarrekin) valoran la iniciativa Regala Gasteiz. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Cesar Fernández de Landa, Borja Rodríguez, Garbiñe Ruiz, Elisabeth Ochoa de Eribe y Rocio Vitero 41:03 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Regala Gasteiz es la nueva iniciativa con la que se busca que la ciudadanía alavesa compre en el comercio local. Una tarjeta virtual de regalo, cargada con distintas cantidades que ha puesto en marcha la asociación de comerciantes Gasteiz On, con el apoyo de Gobierno Vasco, Diputación de Álava y Ayuntamiento de Vitoria. El objetivo principal es ayudar al comercio local en un momento delicado en el que, debido a la inflación, la ciudadanía empieza a gastar menos en sus establecimientos.

En Radio Vitoria los concejales Cesar Fernández de Landa (PNV), Elisabeth Ochoa de Eribe (PP), Borja Rodríguez (PSE), Rocio Vitero (EH Bildu) y Garbiñe Ruiz (Elkarrekin) valoran esta iniciativa.

Tanto Fernández de Landa como Rodríguez apoyan la iniciativa. El concejal del PNV opina que 'cualquier medida que se tome es buena' y por eso es importante implantar cuantas medidas sean oportunas para fomentar el comercio local.

Rodríguez se muestra de acuerdo con Fernandez de Landa y añade, además, que son iniciativas que tienen una gran acogida, como lo fue el bono comercio. 'En Euskadi se han consumido el 73% de los bonos comercio y han aportado 710.000 euros al comercio alavés', destaca. Aun así, está de acuerdo en que el comercio local tiene que hacer frente a grandes desafíos y para ello propone 'seguir abordando políticas institucionales de emprendimiento y competitividad'.

La oposición, sin embargo, no coincide completamente. Y es que para EH Bildu, PP y Elkarrekin, la iniciativa Regala Gasteiz no es suficiente. Rocio Vitero comenta que en total hay más de 200 locales cerrados en el centro de la ciudad y que es debido 'a las decisiones políticas'.

La concejala del PP, admite que todo suma pero que Regala Gasteiz es para el comercio como 'una tirita para alguien que se desangra, no corta el flujo, pero algo hace'. Elisabeth Ochoa de Eribe sostiene que 'no hay que poner muletas, si no dar herramientas y hacer política'.

Garbiñe Ruiz coincide en que hay muchas tiendas cerradas en la ciudad pero que la iniciativa puede ser interesante. La concejala de Elkarrekin califica la iniciativa como muy buena, pero cree que deberían de realizarse más para que el comercio se fortalezca.

Por último, Borja Rodríguez (PSE) comenta que se está trabajando en un plan estratégico para el comercio y la hostelería de la mano del sector.