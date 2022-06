Radio Vitoria Gaur Actualidad Rebajas Así ha sido el primer fin de semana de rebajas en el pequeño comercio de Vitoria-Gasteiz EITB MEDIA Publicado: 27/06/2022 12:30 (UTC+2) Última actualización: 27/06/2022 12:30 (UTC+2) Entrevistada en Radio Vitoria Patricia García, gerente de Gasteiz On, explica que el sector está preocupado por el aumento de los costes y cree que los negocios tendrán que repercutirlos en los precios tarde o temprano. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Rebajas 5:57 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Este fin de semana comenzaron las rebajas en algunos comercios de Vitoria-Gasteiz. Este año se han adelantado año y el viernes algunos comercios de la capital ya colgaban el cartel de rebajas, aunque otros esperarán a la próxima semana, una vez finalizada la promoción de Euskadi Bono Denda.

Patricia García, gerente de Gasteiz On, comenta que ha sido un comienzo tranquilo, aunque el tiempo no haya acompañado. Los comercios también son positivos y en torno al 60% ha dicho que le ha ido mejor que el pasado año. El sector se muestra preocupado por el aumento de los costes y la gerente de Gasteiz On cree, que los negocios tendrán que subir los precios tarde o temprano.