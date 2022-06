Radio Vitoria Gaur Actualidad Cultura Regresa Korterraza, el festival de cortometrajes y música al aire libre, a Álava EITB MEDIA Publicado: 28/06/2022 13:57 (UTC+2) Última actualización: 28/06/2022 13:57 (UTC+2) El escenario Museo Artium acoge el festival con la proyección de 42 películas y seis conciertos entre el 7 y 9 de julio. También se celebrarán sesiones de cortos en 39 localidades alavesas a lo largo del verano. Escuchar la página Escuchar la página

Korterraza cumple su decimotercera edición y nos ofrece la oportunidad de conocer lo último en el mundo del cortometraje a través de una cuidada selección. Del millar de trabajos presentados han sido finalmente elegidos 42 que se proyectarán en el exterior del Museo Artium del 7 al 9 de julio.

Una edición en la que predomina el humor, aunque no faltará el suspense, el drama y la animación con títulos como "The Parrot" el último trabajo de Juanma Bajo Ulloa, "No te verán correr" con Jon Plazaola, "Kellys" de Javier Fresser o "Cristiano" la disparatada historia de un joven devoto. El terror de "N-666" y la sátira de "Mesa para tres" con Luis Zahera también se incluyen en la extensa programación y es que se trata de un festival rotundamente enfocado a complacer al público.

En el apartado musical se ofrecen seis conciertos con grupos como Eli Paperboy Reed, Harlem Gospel, Niña Coyote y Chico Tornado entre otros.

El programa se completa con cortos de temática social el 25 de agosto y otros infantiles el uno de septiembre. Korterraza llegará así mismo a 39 localidades alavesas entre el dos de julio y el dos de septiembre. Todas las sesiones musicales y cinematográficas serán gratuitas.