Radio Vitoria Gaur Actualidad Arquitectura El Colegio de Arquitectos de Álava avisa de la baja calidad de algunas rehabilitaciones térmicas de fachadas EITB MEDIA Publicado: 29/06/2022 13:35 (UTC+2) Última actualización: 29/06/2022 13:35 (UTC+2) Denuncian al Ayuntamiento por permitir que se realicen las obras sin ningún proyecto arquitectónico que cumpla con la ley.

El Colegio de Arquitectos de Álava avisa de la baja calidad de algunas rehabilitaciones térmicas de fachadas

El Colegio de Arquitectos denuncia que algunas rehabilitaciones térmicas de fachadas se realicen sin cumplir con la Ley de Ordenación de la Edificación. Son obras en las que se incluye el sistema de aislamiento térmico, es decir, forros de placas aislantes que envuelven los bloques de viviendas.

El Ayuntamiento permite que se realicen las obras sin un proyecto arquitectónico que cumpla con la ley y, por lo tanto, el Colegio de Arquitectos le ha denunciado ante el juzgado con un caso concreto: el gran bloque de pisos de la calle Santiago, en el sur de Arana, del número 55 al 59. Aquí, además, el problema es estético ya que se ha sustituido una fachada de cerámica roja brillante y una escultura de Joaquin Lucarini por un revestimiento SATE gris.

Desde el Colegio no se explican porque el Ayuntamiento de Gasteiz no exige estos controles profesionales como sí hacen otras ciudades del entorno e insisten en que el problema, además de una pérdida de la identidad arquitectónica de la ciudad, genera dudas sobe la calidad y oportunidad de los materiales empleados y sobre la responsabilidad futura en caso de problemas. Una situación que se multiplica a raíz de la llegada de las ayudas europeas Next Generation.