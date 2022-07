Radio Vitoria Gaur Actualidad Sentencia Un juzgado declara nulo el proyecto de construcción del dique de Zaia EITB MEDIA Publicado: 21/07/2022 08:24 (UTC+2) Última actualización: 21/07/2022 08:30 (UTC+2) Los jueces anulan así esta obra que pretende evitar las inundaciones porque no cumple un requisito imprescindible: el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro. No obstante hay lugar a recurso. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen: 'Dikerik Ez' 2:01 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Un juzagado declara nulo el proyecto de construcción del dique de Zaia

La plataforma Dikerik ez, contraria a la construcción del dique en el río de Zaia, ha dado a conocer la sentencia del juzgado de Vitoria que anula este proyecto. Una sentencia que llega 5 años después de presentar el recurso a este proyecto, la construcción de un muro de 3,5 kilómetros para ejercer como barrera anti inundaciones del rio Zaia y poder ampliar el espacio de naves industriales cercanas al aeropuerto.

Dikerik ez explica que la sentencia argumenta que no está el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro un requisito imprescindible. Tenía que haberse presentado de manera previa, no posterior, explica en Radio Vitoria Jose Ignacio Iturritza, portavoz de la plataforma.

La construcción del dique de Zaia aún no ha empezado y no había un plazo fijado. La plataforma Dikerik ez cree que con esta sentencia es hora de que las instituciones asuman sus errores, acepten que la ubicación no es la correcta, una idea que nació hace casi 20 años para hacer un polígono industrial (VIAP) en una zona inundable