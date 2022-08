Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Onintze Salazar: ‘La temperatura máxima de este verano en Euskadi se ha registrado en Álava con 43,6º’ EITB MEDIA Publicado: 31/08/2022 09:36 (UTC+2) Última actualización: 31/08/2022 09:36 (UTC+2) Entrevistada en Radio Vitoria, Onintze Salazar, meteoróloga de Euskalmet, ha recordado que ‘en julio hemos tenido récord de mínima más baja con temperaturas cercanas a los cero grados en Álava’. Durante los meses de junio, julio y agosto se han registrado la mitad de lluvias que otros años en Álava. Escuchar la página Escuchar la página

Onintze Salazar, meteoróloga de Euskalmet, admite en Radio Vitoria que este verano no le ha sorprendido. 'Desde que tenemos conocimiento del cambio climático, que ya hace unos años, una de las claves es que las olas de calor iban a ser más intensas y frecuentes. Quizás teníamos la percepción de que iba a llegar más suave, pero que tenía que empezar a llegar no me ha sorprendido'.

Salazar reconoce que 'estamos viviendo un momento histórico. Es un verano que llama mucho la atención porque ya en junio hubo una ola de calor por encima de los 40 grados. En Junio hemos tenido la ola de calor más temprana desde 1975'.

Más datos:

- En julio hemos batido el récord de temperatura más alta desde que tenemos las estaciones midiendo. Fue el 18 julio en Gardea (Laudio) con 43,6º

- Agosto ha resultado ser el segundo mes más cálido detrás del de 2003.

- Junio, julio y agosto, hemos tenido récord de temperaturas mínimas más altas registradas en nuestras estaciones con el mercurio entre 20-25 grados

- En julio hemos tenido récord de mínima más baja con temperaturas cercanas a los cero grados en algunos puntos de Álava.

- Junio, julio y agosto nos deja la mitad de lluvias que otros años en Álava