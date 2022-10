Radio Vitoria Gaur Actualidad Vitoria-Gasteiz Los tributos municipales no subirán el próximo año y se podrán pagar con Bizum EITB MEDIA Publicado: 19/10/2022 15:48 (UTC+2) Última actualización: 19/10/2022 15:48 (UTC+2) El Pleno ha ratificado la congelación de los impuestos, tasas y precios públicos municipales. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) contará con una nueva tabla de bonificaciones por tramos de renta que llegarán a más familias con rentas bajas tras acordarlo EH Bildu y el Gobierno de Urtaran Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Ordenanzas fiscales 2023 1:25 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Los tributos municipales no subirán el próximo año y se podrán pagar con Bizum

El Pleno municipal de Vitoria ha dado su visto bueno a la congelación de los impuestos municipales, tasas y precios públicos en 2023. Se ha repetido el mismo debate que la semana pasada en la Comisión de Hacienda. El concejal de este área, Iñaki Gurtubai, ha recordado los dos grandes objetivos de la propuesta de congelación de tributos formulada por el equipo de gobierno: garantizar unos servicios públicos de calidad y a la vez dar un respiro a familias y empresas en una situación económica complicada. "No es momento de pedir un esfuerzo añadido a la ciudadanía", ha recalcado.

La oposición le ha vuelto a reprochar lo mismo: el PP, que no baje un 10% los impuestos, mientras EH Bildu que no se suba el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) a las empresas que facturan más de 1 millón de euros. Eso no ha impedido, sin embargo, un acuerdo con EH Bildu que va a aumentar las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las familias más vulnerables.