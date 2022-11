Radio Vitoria Gaur Actualidad Cultura Wynton Marsalis estará en Vitoria-Gasteiz el próximo martes para homenajear a Iñaki Añua EITB MEDIA Publicado: 15/11/2022 13:58 (UTC+1) Última actualización: 15/11/2022 14:30 (UTC+1) El palacio de Villasuso ha sido el lugar elegido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para reconocer a quien, durante 40 años, dirigió el Festival de Jazz. Iñaki Añúa falleció el pasado 13 de julio y ahora la ciudad quiere darle las gracias por haberle puesto en el mapa jazzístico internacional. Escuchar la página Escuchar la página

El alcalde, Gorka Urtaran, y la hija de Iñaki, Jasone Añúa, han presentado el homenaje, que se celebrará a partir de las 6 de la tarde en el Palacio Villa Suso. Gorka Urtaran ha expresado su admiración por quien durante 40 dirigió el Festival de Jazz "con auténtica pasión". Además, ha recordado cómo gracias a Iñaki el pabellón de Mendizorrotza acogió los conciertos de músicos de la categoría de Ella Fitzgerald, Pat Metheny, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Al Jarreau o Bobby McFerrin, entre muchos otros, sin olvidar al trompetista de Nueva Orleáns Wynton Marsalis, cuya escultura -realizada por el artista Koco Rico- puede verse en uno de los bancos del Paseo de la Florida.

"Al organizar este homenaje tuvimos la gran suerte de que Wynton, amigo personal de Iñaki, mostró un enorme interés por venir a Vitoria a participar en el mismo en cuanto supo que el Ayuntamiento quería ofrecerle este reconocimiento. Y lo mejor va a ser que, además de hablarnos de Iñaki y de sus lazos con la ciudad, pondrá broche de oro al evento tocando desde la terraza de Villa Suso la composición titulada La decisión de Iñaki perteneciente a su obra Vitoria Suite", ha explicado el alcalde.

Por su parte, Jasone Añúa se ha mostrado muy agradecida por el tributo que va a recibir su padre. "Este homenaje es un honor y un orgullo para mi madre y para mí. Queremos agradecer especialmente a Wynton Marsalis que haya querido venir a compartir estos momentos con nosotras. Wynton nos ha dado una lección de generosidad demostrando la grandeza de su amistad con mi padre", ha señalado.

La hija de Añúa también ha tenido palabras de agradecimiento "para todos los músicos con los que me he puesto en contacto, que me han ido contando anécdotas vividas con mi padre y me han explicado cómo les apoyó cuando empezaban o pasaban momentos complicados". "El lo hacía con tanta naturalidad que ello aumenta mi orgullo por ser su hija", ha añadido. Al acto también asistirá su madre, Elena Ugarte, y demás familia, así como muchas amistades.

Añúa dirigió el Festival gasteiztarra entre 1979 y 2018, "un tiempo -ha dicho el alcalde- en el que Iñaki se ganó a pulso la Medalla de Oro de la ciudad que el Ayuntamiento le concedió en 2006. Gracias a él, la cita del mes de julio en Vitoria-Gasteiz era y es obligada para asistir a un festival que este hombre, excepcional y siempre atento a los nuevos talentos, colocó entre los mejores de Europa. Ha sido un magnífico embajador de la ciudad en todo el mundo".