Radio Vitoria Gaur Actualidad Sociedad Empresarios del ocio nocturno de Vitoria ven 'difícil' instalar detectores de metales en las discotecas EITB MEDIA Publicado: 06/02/2023 15:18 (UTC+1) Última actualización: 06/02/2023 15:18 (UTC+1) Hemos hablado con empresarios del ocio nocturno de la ciudad, entre ellos, con el dueño de la discoteca donde el domingo de madrugada un joven de 21 años apuñaló a cuatro personas. Denuncia que no se castiga como se debe a las personas que salen a la calle con navajas

Jorge, el responsable de la discoteca de La Florida, cree que la situación ha llegado a tal punto que lo único que puede revertirla es la aplicación de castigos ejemplarizantes. Se está planteando, además, empezar a cachear a todo el que quiera acceder al local, aunque cree que no será una medida demasiado popular. Por su parte, Iker Arroniz, responsable la Jimmy Jazz y la Kubik, cree que la situación no ha cambiado demasiado en la última década en el ocio nocturno y reconoce que no está más preocupado que cuando empezó a trabajar en este sector hace 15 años.

En cuanto a la propuesta del alcalde Urtaran de poner detectores de metales en las entradas de las discotecas Arroniz lo ve de difícil implantación en sus discotecas.

Antes de poner en marcha esa medida habría que analizarla bien. Lo dice Carlos Sobrón, portavoz de los hosteleros de la Kutxi que reconoce que este tipo de episodios disparan todas las alarmas pero que las cosas en este sentido no han cambiado a peor.

En el último año la policía local de Gasteiz ha requisado 136 armas blancas, un tema que preocupa seriamente a las instituciones y que será tratado en el próximo consejo de Eudel.