Billy Childish, The Kaisers y Steel Beans: en el Trashville del Azkena Rock Festival 2023
Publicado: 15/02/2023 11:14 (UTC+1)
Última actualización: 15/02/2023 11:14 (UTC+1)
La 21 edición del festival será testigo de la reunificación de la legendaria banda de rock The Soundtrack Of Our Lives. Mientras, Chuck Prophet actuará en directo en la plaza de La Virgen Blanca, dentro de la programación gratuita. Radio Vitoria es medio oficial del ARF 2023

A través de una nota de prensa la organización ha adelantado algunos de los artistas que actuarán en el Trashville 'el lado más salvaje de ARF, una sala dentro del festival donde se borra la línea entre público y escenario y se viven los directos más crudos con bandas entregadas a la causa del rock and roll. Garaje, surf, rockabilly, sudor y decibelios son parte del ADN de Trashville, que cada año crece un poco más y llega con la programación más potente de su historia'.

Allí actuarán, entre otros, Billy Childish, leyenda y referente del rock and roll poeta, Wild Billy Childish & CTMF, The Kaisers, una banda mítica de los 90 difícil de ver en directo, Steel Beans, multiinstrumentista cuya popularidad se disparó este año tras hacerse viral una de sus jams en Instagram, y The Reverend Peyton's Big Damn Band, que traerán desde EE.UU, el espíritu redneck.

También están confirmados para esta edición de 2023 Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Lucinda Williams, Incubus, Melvins, Alter Bridge o El Drogas.