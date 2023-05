Radio Vitoria Gaur Actualidad Vino El Gobierno Vasco trabajará para que ‘Viñedos de Álava’ pueda ser una denominación de origen en el futuro EITB MEDIA Publicado: 05/05/2023 16:23 (UTC+2) Última actualización: 05/05/2023 16:23 (UTC+2) Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, después de que Euskal Herria Bildu le haya reclamado una defensa clara del proyecto. Escuchar la página Escuchar la página

A principios de abril el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló la autorización transitoria concedida por el Gobierno Vasco a 'Viñedos de Álava -Arabako mahastiak' para comercializar sus vinos.

Según ha asegurado hoy la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, el ejecutivo no recurrió esa decisión ya que consideraba que no podía presentar argumentos diferentes a los ya rechazados por el tribunal. Una decisión, la de no presentar recurso, criticada por Euskal Herria Bildu.

Ante la petición de la coalición soberanista al Gobierno Vasco para que defienda el proyecto de 'Arabako mahastiak', Tapia ha asegurado que van a trabajar para que sus argumentos lleguen a Europa y que 'Viñedos de Álava' pueda ser una denominación de origen en el futuro.