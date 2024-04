Radio Vitoria Gaur Actualidad Vitoria-Gasteiz Lazarraga Elkartea se podría disolver si el Ayuntamiento mantiene la exigencia de devolución de 113.000 euros EITB MEDIA Publicado: 15/04/2024 13:30 (UTC+2) Última actualización: 15/04/2024 14:39 (UTC+2) Preocupación en el colectivo encargado de gestionar el Gasteiz Antzokia. Su futuro está en el aire porque no cuentan con el dinero que les demanda el Ayuntamiento. Se lo gastaron para la puesta en funcionamiento de este espacio cultural, que se tenía que haber abierto en 2023 Escuchar la página Escuchar la página

El pasado viernes, la alcaldesa Maider Etxebarria anunciaba que el Gasteiz Antozkia estaba listo para funcionar, sólo hacía falta que la asociación a la que se encargó la gestión -Lazarraga Kultur Elkartea- firmara el convenio para este año.

Las cosas, sin embargo, no parecen tan fáciles. La firma del convenio tiene dificultades y Lazarraga Elkartea está en riesgo incluso de desaparecer.

La asociación, en realidad, no tiene ya el dinero que le pide el Consistorio. Lo gastó en la preparación de la puesta en marcha del Gasteiz Antzokia, prevista y anunciada por el propio Ayuntamiento para 2023.

Así que hay inquietud y preocupación en el colectivo. En estos momentos no se dan las condiciones para la firma de un nuevo convenio con el Ayuntamiento. Es más, si se mantiene la petición de devolver el dinero que ya no tienen, todo apunta a que Lazarraga se verá obligada a disolverse. No podrá hacerse cargo del Gasteiz Antzokia y el futuro de este centro cultural y de ocio en torno al euskera quedaría en el aire.

De momento, Lazarraga presentará una alegación a la petición municipal de devolver la subvención. Y si el recurso no prosperara, la asociación aún tendría la posibilidad de acudir a los tribunales.

Lazarraga recuerda que pagó salarios, invirtió en campañas de comunicación y se encontró después con que el espacio no estaba listo para su apertura.

La responsabilidad de no abrir es del Ayuntamiento y la solución -recuerda- debería recaer también en el Ayuntamiento.