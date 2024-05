Radio Vitoria Gaur Actualidad Vitoria-Gasteiz El edificio ‘maldito’ de la calle Postas: se vuelve a quedar sin comprador EITB MEDIA Publicado: 14/05/2024 13:02 (UTC+2) Última actualización: 14/05/2024 13:02 (UTC+2) Hoy estaba prevista la subasta para el edificio de la antigua sede de la Seguridad Social en Postas. Una subasta, la quinta en los últimos siete años, que una vez más ha quedado desierta. El precio de partida era de poco más de 2 millones, casi la mitad que el precio original. Escuchar la página Escuchar la página

El edificio de la calle Postas lleva vacío una década y no consigue comprador. Esta mañana la quinta subasta del antiguo edificio de la Seguridad Social ha quedado desierta. El inmueble ocupa una superficie construida de 2.691 metros cuadrados, repartidos en sótano, planta baja, otras seis alturas y el ático. La entidad propietaria no ha conseguido realizar una venta directa a alguna empresa o particular.

Fue en 2017 cuando salió por primera vez a subasta tasado en 4.738.000 euros. En 2018 volvió a la puja pública una vez más, lo mismo ocurrió en 2020 con una rebaja de un 40,27% en el precio inicial, el mismo que se pidió en 2022: 2.829.750 euros. Sin comprador a la vista